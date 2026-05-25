Китай запускает корабль со своими астронавтами на космическую станцию, где они проживут круглый год.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что этот полет позволит исследовать физиологию человека во время длительного пребывания в космосе. Запуск корабля «Шэньчжоу-23» будет осуществлен с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая. На борту будут находиться три китайских астронавта.

Это будет одна из самых продолжительных космических миссий в истории после рекордных 14,5 месяца, установленных Россией в 1995 году. Как заявили в Китайском агентстве пилотируемых космических полетов (CMSA), решение о том, кто именно останется на год в космосе, будет принято позже.

Как передает агентство, NASA стремится высадить человека на Луну в 2028 году и опередить Китай на два года. Пока Китай отправлял на Луну только роботизированные аппараты. В июне 2024 года им удалось с помощью роботов доставить образцы почвы на Землю.

Кроме исследования физиологических особенностей людей в космосе Китай проведет эксперимент с человеческими «искусственными эмбрионами». Туда отправят образцы человеческих стволовых клеток, чтобы определить реальность выживания и репродукции человека в космосе.

Напомним, миссия NASA Artemis II по облету вокруг Луны завершилась успешным приводнением капсулы с экипажем из четырех астронавтов в Тихом океане.

Впервые за более чем 50 лет астронавты NASA, участвующие в миссии Artemis II, покинули околоземную орбиту. Во время облета Луны астронавты изучали спутник Земли и собирали данные о его рельефе и геологии.

