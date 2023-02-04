Португалія підтвердила свої наміри надати Україні танки Leopard 2

Прем'єр-міністр Португалії 4 лютого заявив, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2 і додав, що наразі триває логістична операція з Німеччиною щодо повернення деяких танків.

Очільник португальського уряду Антоніу Кошта наголосив, що відправлення танків до України не загрожуватиме армії самої Португалії з точки зору обладнання.

Про це пише Diario de Noticias.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб мати змогу відмовитися від частини наших танків. Я знаю, скільки танків буде [надіслано Україні], але оголошено це буде у відповідний час", - сказав Кошта.

За його словами, наразі Португалія працює з Німеччиною, щоб "провести логістичну операцію з постачання запчастин, аби завершити відновлення деяких [бойових] машин, які не були в строю".

"Операція, мета якої надати Україні кілька танків, передбачає збереження військового потенціалу самої Португалії. Очевидно, що Португалія також має зобов'язання в рамках НАТО, які ми не можемо не виконувати з точки зору наявності техніки для інтервенцій у разі необхідності", - зазначив Кошта.

Відповідаючи на запитання про найбільш вірогідний час, коли танки Leopard 2 зможуть бути відправлені до України, Кошта зазначив, що "в Європі триває робота над тим, щоб отримати всі ці засоби в наявність до кінця березня".

Прем'єр-міністр Португалії додав, що деякі з танків не на ходу, тому країна повинна працювати одночасно з виробниками, щоб забезпечити необхідний ланцюжок постачання для відновлення таких танків і мати можливість відмовитися від справних танків.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже скоро до України прибуде "дуже багато" танків від іноземних партнерів, зокрема німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams.

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