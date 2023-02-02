Стало відомо, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard 2

За інфомрацією Financial Times, сотні бійців ЗСУ вже відправили на навчання до Польщі та Німеччини.

Наступного тижня українські військові вже розпочнуть проходити навчання на танках Leopard 2.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, західні партнери хочуть встигнути передати Україні танки до початку можливого весняного наступу Росії, тож війсьові ЗСУ розпочнуть навчання вже наступного тижня.

Деталі плану підготовки були обговорені на зустрічі західних оборонних чиновників під керівництвом США в Німеччині в середу, 1 лютого. Очікується, що навчання триватиме близько шести тижнів.

Як пише видання, сотні українських військових вже відправили на навчання до Польщі та Німеччини.

Нагадаємо, Польща хоче вдвічі скоротити навчання українських захисників на Leopard, щоб техніка якнайшвидше була на полі бою.

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