Україна стане членом Європейського союзу - Урсула фон дер Ляєн

Напередодні саміту Україна – ЄС євродепутати підтвердили свою відданість членству України в ЄС, а також закликали країни Євросоюзу посилити підтримку Києва

Про це йдеться в резолюції Європарламенту, ухваленій 2 лютого.

Документ ухвалили 489 голосами за, 36 депутатів висловилися проти, 49 утрималися.

У резолюції Європарламенту викладено очікування від майбутнього саміту політичних лідерів ЄС і України в Києві 3 лютого.

"Робота над майбутнім України в Євросоюзі має розпочатися зараз"

Зокрема, говорячи про перспективу членства України в ЄС, євродепутати вимагають від ЄС "працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки, щоб забезпечити приєднання України до єдиного ринку ЄС". Водночас євродепутати наголосили: приєднання є процесом, заснованим на заслугах, який передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання відповідних реформ і критеріїв вступу. Тому вони закликали українську владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи для ефективного узгодження з критеріями членства в ЄС.

Європарламент також закликав країни – члени ЄС збільшити та прискорити військову допомогу Києву, зокрема надання зброї, а також політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Говорячи про майбутній саміт Україна – ЄС, європарламентарії пропонують визначити пріоритетним комплексний пакет заходів із відновлення для України.

"Цей пакет має бути зосереджений на допомозі, реконструкції та відновленні в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Підтримка сприятиме подальшому економічному зростанню в Україні після війни", – йдеться в резолюції.

Оцінюючи потреби України у відбудові, у резолюції також повторили заклик використовувати заморожені активи російського Центрального банку, а також активи російських олігархів для фінансування післявоєнної реконструкції.

Окрім того, євродепутати закликали країни – члени Євросоюзу прийняти десятий пакет санкцій проти Москви якнайшвидше та постійно й активно пропонувати нові сектори та осіб, проти яких буде запроваджено обмеження.

Парламент закликав накласти санкції на такі компанії, як "Лукойл" і "Росатом", які все ще присутні на ринку ЄС, а також щодо посадових осіб, причетних до протиправних дій, включаючи примусові депортації та проведення фальшивих референдумів на окупованій українській території.

У резолюції також міститься заклик до негайного та повного ембарго на імпорт ЄС викопного палива та урану з Росії, до повної відмови від газопроводів Nord Stream 1 і 2 у Балтійському морі.

Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві. На саміті однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.

2 лютого в Київ для участі в саміті прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель, голова європейської дипломатії, а також 15 єврокомісарів. Напередодні саміту відкрили спільні консультації уряду України та Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського союзу.

Про це вона заявила у четвер під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському союзові. "День, коли Україна стала кандидатом – стала новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС", - запевнила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, "до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі". Це – будівля, де розташована Європейська комісія, перед нею розташовані прапори повноправних членів ЄС.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що виступає за посилення бізнес-співпраці. "Наша зустріч – сигнал європейським інвесторам", - пояснила вона.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз оголосить про надання Україні додаткової допомоги у сумі 400 млн євро. Ці кошти спрямують на підтримку процесу реформ.

Президент Володимир Зеленський напередодні саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого у Києві, анонсував нові реформи в Україні.

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