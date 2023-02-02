Украина станет членом Европейского союза – Урсула фон дер Ляйен

Накануне саммита Украина – ЕС евродепутаты подтвердили свою приверженность членству Украины в ЕС, а также призвали страны Евросоюза усилить поддержку Киева.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой 2 февраля.

Документ приняли 489 голосами, 36 депутатов высказались против, 49 воздержались.

В резолюции Европарламента изложены ожидания предстоящего саммита политических лидеров ЕС и Украины в Киеве 3 февраля.

"Работа над будущим Украины в Евросоюзе должна начаться сейчас"

В частности, говоря о перспективе членства Украины в ЕС, евродепутаты требуют от ЕС "работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, определяющую следующие шаги, чтобы обеспечить присоединение Украины к единому рынку ЕС". В то же время евродепутаты подчеркнули: присоединение является процессом, основанным на заслугах, который предполагает соблюдение соответствующих процедур, а также выполнение соответствующих реформ и критериев вступления. Поэтому они призвали украинские власти как можно быстрее ввести существенные реформы для эффективного согласования с критериями членства в ЕС.

Европарламент также призвал страны-члены ЕС увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в том числе предоставление оружия, а также политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку.

Говоря о предстоящем саммите Украина – ЕС, европарламентарии предлагают определить приоритетным комплексный пакет мер по восстановлению для Украины.

"Этот пакет должен быть сосредоточен на помощи, реконструкции и восстановлении в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Поддержка будет способствовать дальнейшему экономическому росту в Украине после войны", – говорится в резолюции.

Оценивая потребности Украины в восстановлении, в резолюции повторили призыв использовать замороженные активы российского Центрального банка, а также активы российских олигархов для финансирования послевоенной реконструкции.

Кроме того, евродепутаты призвали страны – члены Евросоюза принять десятый пакет санкций против Москвы как можно быстрее и постоянно и активно предлагать новые сектора и лиц, против которых будут введены ограничения.

Парламент призвал наложить санкции на такие компании, как "Лукойл" и "Росатом", все еще присутствующие на рынке ЕС, а также в отношении должностных лиц, причастных к противоправным действиям, включая принудительные депортации и проведение фальшивых референдумов на оккупированной украинской территории.

В резолюции также содержится призыв к немедленному и полному эмбарго на импорт ЕС ископаемого топлива и урана из России, к полному отказу от газопроводов Nord Stream 1 и 2 в Балтийском море.

Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве. На саммите одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению нашей страны в Евросоюз.

2 февраля в Киев для участия в саммите прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, а также 15 еврокомиссаров. В преддверии саммита открыли совместные консультации правительства Украины и Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине вступление в Евросоюз

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина станет членом Европейского Союза.

Об этом она заявила в четверг во время совместного заседания Еврокомиссии и правительства Украины в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен считает, что движение Украины помогает не только самой Украине, но и Европейскому Союзу. "День, когда Украина стала кандидатом, стал новым началом для Украины, а также он стал новым началом для ЕС", — заверила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии убеждена также, что Еврокомиссия будет способствовать Украине приближаться к вступлению "до того дня, когда украинский флаг будет поднят там, где ему предстоит — перед зданием Берламонт в Брюсселе". Это здание, где расположена Европейская комиссия, перед ним расположены флаги полноправных членов ЕС.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что выступает за усиление бизнес-сотрудничества. "Наша встреча – сигнал европейским инвесторам", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи в сумме 400 млн евро. Эти средства будут направлены на поддержку процесса реформ.

Президент Владимир Зеленский накануне саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве, анонсировал новые реформы в Украине.

"Евроинтеграционный Рамштайн": Украина имеем возможность ускорить вступление в ЕС