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Кулеба обсудил с эстонским коллегой спецтрибунал для России и санкции против РФ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
11
Время на прочтение
1 мин
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Кулеба обсудил с эстонским коллегой спецтрибунал для России и санкции против РФ

Фото: Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Темой общения дипломатов стало создание спецтрибунала для России и десятый пакет санкций Европейского Союза.

Об этом Кулеба написал в сервисе микроблогов Twitter.

"Мел разговор со своим эстонским другом Урмасом Рейнсалу о путях усиления будущего 10-го пакета санкций ЕС против России и о наших общих следующих шагах по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", — отметил глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что руководство России должно быть привлечено к ответственности.

Напомним, что ранее в Эстонии ответили, будут ли разрывать дипотношения с РФ.

К тому же Эстония передала Украине все 155-миллиметровые гаубицы.

Также эта страна предоставит Украине рекордный пакет военной помощи, и стало известно, что туда войдет.

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Дата публикации
Просмотры
11
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