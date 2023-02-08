Кулеба обсудил с эстонским коллегой спецтрибунал для России и санкции против РФ

Темой общения дипломатов стало создание спецтрибунала для России и десятый пакет санкций Европейского Союза.

Об этом Кулеба написал в сервисе микроблогов Twitter.

Сегодня, я имею в себе Estonian @ @UrmasReinsalu на шляху до посилення 10th EU sanctions Package на Russia and our joint new steps toward creating a Special tribunal for crime of aggression against Ukraine. Russian leadership must be held accountable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2023

"Мел разговор со своим эстонским другом Урмасом Рейнсалу о путях усиления будущего 10-го пакета санкций ЕС против России и о наших общих следующих шагах по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", — отметил глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что руководство России должно быть привлечено к ответственности.

Также читайте Кулеба по телефону пообщался с Блинкеном: о чем говорили

Напомним, что ранее в Эстонии ответили, будут ли разрывать дипотношения с РФ.

К тому же Эстония передала Украине все 155-миллиметровые гаубицы.

Также эта страна предоставит Украине рекордный пакет военной помощи, и стало известно, что туда войдет.

Читайте также:

Премьер Эстонии удивила: плетет маскировочные сетки для ВСУ