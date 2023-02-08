Кулеба обсудил с эстонским коллегой спецтрибунал для России и санкции против РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
Темой общения дипломатов стало создание спецтрибунала для России и десятый пакет санкций Европейского Союза.
Об этом Кулеба написал в сервисе микроблогов Twitter.
Сегодня, я имею в себе Estonian @ @UrmasReinsalu на шляху до посилення 10th EU sanctions Package на Russia and our joint new steps toward creating a Special tribunal for crime of aggression against Ukraine. Russian leadership must be held accountable.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2023
"Мел разговор со своим эстонским другом Урмасом Рейнсалу о путях усиления будущего 10-го пакета санкций ЕС против России и о наших общих следующих шагах по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", — отметил глава МИД Украины.
Кулеба подчеркнул, что руководство России должно быть привлечено к ответственности.
Напомним, что ранее в Эстонии ответили, будут ли разрывать дипотношения с РФ.
К тому же Эстония передала Украине все 155-миллиметровые гаубицы.
Также эта страна предоставит Украине рекордный пакет военной помощи, и стало известно, что туда войдет.
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