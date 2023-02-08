Кулеба по телефону пообщался с Блинкеном: о чем говорили

Украинские дипломаты продолжают договариваться с иностранными коллегами о поддержке нашего государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном пообщался о вопросах дальнейшей военной помощи Украине и новых санкциях против РФ.

Об этом Кулеба заявил в сервисе микроблогов Twitter.

"Провел телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном по поводу новой военной помощи, новых санкций против России и подготовки важных мер в контексте приближения годовщины полномасштабного вторжения РФ", — отметил глава МИД.

Провел телефонный разговор с @SecBlinken о новой военной помощи, новых санкциях против России и подготовке важных мероприятий в контексте приближения годовщины полномасштабного вторжения РФ. Россия грубо ошибается, если думает, что кто-то устанет бороться со злом, которое она несет. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2023

Украинский дипломат подчеркнул, что Россия грубо ошибается, если думает, что кто-то устанет бороться со злом, которое она несет.

Напомним, что ранее Кулеба рассказал, с какой страной у Украины непростые отношения. Мол, именно у этой страны немало из того, что нужно Украине.

Также Кулеба убежден, что Германия не будет играть ключевую роль в решении о поставках самолетов Украине.

К тому же он рассказал, о каком вооружении сейчас активно договаривается Украина.

Читайте также:

Европа предоставит оборудование для восстановления энергосистемы Украины – Дмитрий Кулеба