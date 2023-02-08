Кулеба телефоном поспілкувався з Блінкеном: про що говорили

Українські дипломати продовжують домовлятися з іноземними колегами про підтримку нашої держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном поспілкувався про питання подальшої військової допомоги Україні та нові санкції проти РФ.

Про це Кулеба заявив у сервісі мікроблогів Twitter.

“Провів телефонну розмову з держсекретарем Блінкеном щодо нової військової допомоги, нових санкцій проти Росії та підготовки важливих заходів у контексті наближення роковин повномасштабного вторгнення РФ”, - зауважив очільник МЗС.

Провів телефонну розмову з @SecBlinken щодо нової військової допомоги, нових санкцій проти Росії та підготовки важливих заходів у контексті наближення роковин повномасштабного вторгнення РФ. Росія грубо помиляється, якщо думає, що хтось втомиться боротися зі злом, яке вона несе. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2023

Український дипломат підкреслив, що Росія грубо помиляється, якщо думає, що хтось втомиться боротися зі злом, яке вона несе.

Нагадаємо, що раніше Кулеба розповів, з якою країною в України непрості взаємини. Мовляв, саме ця країна має чимало з того, що потрібно Україні.

Також Кулеба переконаний, що Німеччина не відіграватиме ключової ролі у рішенні про постачання літаків Україні.

До того ж він розповів, про яке озброєння зараз активно домовляється Україна.

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