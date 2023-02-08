Зеленський їде до Брюселля: ЗМІ дізналися дату та плани президента

Передбачається, що Зеленський виступить у Європарламенті, після цього відвідає саміт ЄС.

Очікується, що після візиту до Британії український президент Володимир Зеленський у четвер, 9 лютого, приїде до Брюсселя.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

За інформацією журналіста, глава держави виступить на засіданні Європейського парламенту, відвідає саміт ЄС, де проведе низку зустрічей з європейськими лідерами.

"Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, потім відвідати саміт ЄС після цього", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, про візит Зеленського до Брюсселя раніше повідомили кілька авторитетних західних ЗМІ, посилаючись на поінформованих співрозмовників. Витік інформації спричинив скандал. Щодо саміту ЄС, то серед ключових тем, які там підніматимуться, - подальші антиросійські санкції. ЄС готує 10-й пакет санкцій до річниці вторгнення, й польський дипломат висловлював незадоволення, що надто повільно.

Додамо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. В аеропорту його зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Серед планів - переговори з прем'єр-міністром, виступ у парламенті країни та зустріч із королем Чарльзом ІІІ.

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