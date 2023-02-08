Ждать уже недолго: Сунак рассказал, когда британские танки Challenger 2 будут в Украине

Сунак заявил, что Украину нужно "вооружить в краткосрочной перспективе и укрепить в долгосрочной".

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте 2023 года.

Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Сунака, украинские экипажи, прибывшие на прошлой неделе в Великобританию, в следующем месяце будут учиться использовать танки Challenger 2 "для защиты суверенной территории Украины".

"Мы учим украинцев, даем вам необходимое оружие, чтобы вы могли дать отпор российским силам. Великобритания также пытается ускорить поставки оружия, чтобы оно как можно быстрее попало в Украину через несколько дней, несколько недель, но не месяцев., чтобы она могла защищаться", — заявил Сунак.

Также британский премьер сообщил, что договорились с президентом Зеленским расширить программу обучения для украинских военных, которую прошли уже 10 тысяч наших бойцов. В учениях теперь примут участие морпехи и пилоты истребителей.

Сунак уверен, что Украина "никогда больше не может оставаться уязвимой для нападения", поэтому наше государство нужно " вооружить в краткосрочной перспективе и укрепить в долгосрочной".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл с официальным визитом в Великобританию. ТСН.ua собрал все подробности визита.

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