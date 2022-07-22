Під Москвою мавпа напала на 2-річну дитину і сильно покусала її: відео

Агресивна мавпа втекла із приватного звіринця у Підмосков’ї та пробралася на сусідній дитячий майданчик.

У четвер, 21 липня, в селищі Терпігор'єво під Москвою агресивна мавпа напала на маленьку дитину і покусала її.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, опублікувавши відео з камер спостереження.

Тварина жила у приватному звіринці по сусідству з будинком батьків дівчинки і втекла від господарів під час ремонту вольєра.

Мавпа забігла до сусідського двору, де бавились діти, і напала на них. Усі встигли розбігтися, окрім однієї дівчинки. Врятувати її від лап та зубів агресивної мавпи заледве змогли її батьки.

Вони взяли дочку на руки, але агресивна мавпа не вгамувалася і продовжувала стрибати на них і намагатися вкусити.

Дитину доправили до лікарні. На фотографіях з місця події видно сліди крові.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Московської області повідомили, що дівчинка перебуває у важкому стані. Дитину поклали до реанімації.

У зв’язку із цим випадком місцева прокуратура розпочала розслідування.

Нагадаємо, раніше у Делі чоловік загинув після того, як мавпа кинула цеглу з будівлі.

Читайте також: