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В России село затопило нечистотами с коровьей фермы (видео)

В России село затопило нечистотами с коровьей фермы (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
818
Время на прочтение
1 мин
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В России село затопило нечистотами с коровьей фермы (видео)

Местные жители жалуются на зловоние и антисанитарию.

В России село Новомарковка Воронежской области затопило фекалиями – прорвало отстойник с нечистотами из коровьей фермы.

Об этом пишут в местных Telegram каналах.

Нечистоты текут через центр села и через местную реку впадают в Дон. Местные опасаются экологической катастрофы.

Утечка произошла из-за прорыва плотины пруда, куда сливали отходы коров из мясомолочного комплекса. В результате инцидента утонули в фекалиях центр села, магазины и стадион.

Местные жалуются на невероятную вонь.

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Дата публикации
Просмотры
818
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