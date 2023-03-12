В России село затопило нечистотами с коровьей фермы (видео)

Местные жители жалуются на зловоние и антисанитарию.
В России село Новомарковка Воронежской области затопило фекалиями – прорвало отстойник с нечистотами из коровьей фермы.
Об этом пишут в местных Telegram каналах.
Нечистоты текут через центр села и через местную реку впадают в Дон. Местные опасаются экологической катастрофы.
Утечка произошла из-за прорыва плотины пруда, куда сливали отходы коров из мясомолочного комплекса. В результате инцидента утонули в фекалиях центр села, магазины и стадион.
Местные жалуются на невероятную вонь.
Читайте также: