В РФ заключили в тюрьму россиянина, который "ехал воевать на стороне Украины"

В России уроженца Тюменской области суд приговорил к трем годам колонии общего режима за то, что россиянин якобы собирался воевать на стороне Украины.

Об этом пишет российская "Новая газета".

В российской ФСБ рассказали, что речь идет о россиянине 2001 года рождения. Он приехал в Белгород из родного Салехарда Тюменской области и "пытался выехать в Украину для участия в боевых действиях в составе украинских нацбатальонов".

Силовики утверждают, что гражданин РФ "вину в совершении указанного преступления признал и раскаялся в совершенном".

По данным "Медиазоны", в феврале 2022 года россиянин выходил в РФ на пикет с плакатом "Вместо фантомных нацистов в Украине гибнут невинные люди!". После чего он уехал в Белгородскую область, не сказав родным.

В конце апреля его арестовали, а российские пропагандистские СМИ опубликовали видео, на котором россиянин сказал, что собирался на войну, потому что "хотел заработать денег". Он утверждает, что, мол, собирался воевать на стороне Украины. По его словам, большинство заработанных денег он якобы "хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины".

Напомним, военный из России рассказал о негласном указе от руководства отправлять в штурмовые отряды всех солдат, кто не согласен или отказывается служить.

"А если они вдруг останутся в живых, то после победы уже дальше будут принимать какие-то решения. Они наберут, конечно, это быдло. И что они на передке будут делать? Типа штрафбат, штрафная рота", — рассказал военный.

Тем временем жены мобилизованных россиян из Подмосковья обратились к Путину и Шойгу, чтобы те вернули их оккупантов из войны в Украине. По словам россиянок, их "мобиков" открыто "кинули", им врали о том, какие задачи они будут выполнять. Гражданки РФ признают, что российское командование использует оккупантов как "пушечное мясо".

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