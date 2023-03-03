Чи може Росія підготуватися до ще одного наступу: військовий оглядач дав відповідь

Найбільш ймовірним напрямком називають удар через Харківську та Сумську області та з території Запорізької області вздовж Дніпра з можливою метою в Полтаві чи Полтавській області.

Росія може розпочати свій новий наступ у першій половині березня, травня чи червня, ударне угруповання вже створено. Такий висновок зробив Український інститут майбутнього. Найбільш ймовірним напрямком називають удар через Харківську та Сумську області та з території Запорізької області вздовж Дніпра з можливою метою в Полтаві чи Полтавській області.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, відповідаючи на запитання, чи може Росія підготуватися до ще одного наступу.

"У Сумській області на сьогодні зосереджено 25 батальйонно-тактичних груп, а це і близько навіть не ударна група. І для того, щоб здійснювати вторгнення в Сумську область, такої кількості недостатньо. Загроза Харківщині наступна: на Луганщині зараз продовжується концентрація сил та засобів російських окупантів в тимчасово окупованому Сватовому та Кремінній. Вони мали достатньо ресурсу ще станом на 24 лютого, щоб розпочинати наступальні дії. Але цим наступальним діям заважали, наприклад, погодні умови та інші фактори. Отже вони зараз перебувають у ситуації накопичення ресурсу та підготовки дійсно до наступальних дій. Основна їхня мета — не стільки захоплення Харківщини, вони намагаються вийти по Лівий берег річки Оскіл. Для них це дуже важливо, щоб зайняти саме ці рубежі. А також програма-максимум для них — захоплення Куп‘янська. Таким чином буде зайнято Лівий берег річки Оскіл, Лиман, Куп‘янськ. На більші наступальні дії вони не мають достатньо ресурсу", - повідомив експерт.

За даними Коваленка, у росіян був план захоплення Вугледару, але цей план вже більше місяця не може реалізуватися.

"Ворог має масштабні втрати біля Вугледара. Результату — нуль. Лише демілітаризація російських окупаційних військ. Така сама ситуація може бути і під час їхніх наступальних дій з Луганщини. В Запорізькій області дійсно є загроза для, наприклад, таких населених пунктів, як Оріхів та Гуляйполе. Тому що в напрямку цих населених пунктів зараз також концентрується велика кількість сил та засобів російських окупантів, які вже перевищує 11 батальйонно-тактичних груп. І саме такої кількості достатньо для того, щоб розпочинати наступальні дії в напрямку, наприклад, Оріхова. Теоретично план виглядає вдалим, але як він буде реалізований — невідомо", - резюмував військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, за рік втрати Росії у війні проти України досягли безпрецендентних цифр. Вони перевищили сумарні втрати у всіх збройних конфліктах, в яких брали участь радянська та російська армії від 1945 року.

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