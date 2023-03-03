Ціна штурму на Донбасі: втрати росіян зросли втричі — ВВС

Загалом достовірно відомі імена 16 071 російського військового, який загинув на війні в Україні.

Кількість підтверджених втрат російських окупантів в Україні втричі перевищила звичайні щотижневі цифри. Більшість загиблих - мобілізовані, добровольці та ув'язнені.

Про це повідомляє російська служба BBC, яка спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів встановлює імена загиблих російських військових в Україні на основі відкритих даних щодо поховань на кладовищах у 60 містах Росії.

Упродовж 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли про приблизно 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися, а тепер - зросли втричі.

У виданні цей приріст смертей пояснюють наслідком спроб наступу російської армії на Донбасі.

Загалом достовірно відомі імена 16 071 російського військового, який загинув на війні в Україні. За останній тиждень було підтверджено ще 935 загиблих.

“Ми спираємося лише на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не відображають реального рівня втрат. Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано у Росії”, - повідомили у виданні.

Тобто за мінімальною оцінкою, під час вторгнення в Україну Росія могла втратити понад 32 тисячі людей загиблими.

На основі спостережень Центру військово-морського аналізу США, згідно з якими на кожного загиблого російського військового під час війни в Україні припадає в середньому близько трьох з половиною поранених, загальні безповоротні втрати Росії можуть становити щонайменше 144 500 чоловік.

У цій кількості не враховано тих, хто воював на боці Росії у складі "народних міліцій" окупаційної влади Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, за рік втрати Росії у війні проти України досягли безпрецендентних цифр. Вони перевищили сумарні втрати у всіх збройних конфліктах, в яких брали участь радянська та російська армії від 1945 року.

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