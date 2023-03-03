"Загроза для Молдови дуже реальна": експерт попередив, що "загнаний щур атакує"

Свою атаку на Молдову країна-агресорка може влаштувати для демонстрації своєї начебто сили та спроможності.

Росія може і має ресурси, аби атакувати Молдову з Придністров’я та успішно провести операцію з держпереворотом у Кишиневі.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він переконаний, що РФ у будь-якому разі спробує розхитати ситуацію в Молдові.

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"Найгірший сценарій – якщо Росія задіє силовий елемент у цій історії, а саме з Придністров’я буде здійснено гібридне вторгнення в Молдову. Найкращий сценарій – якщо Росія дійсно використовує Молдову виключно як інформаційний елемент для відволікання уваги від постійних фіаско та нескінченної ганьби своєї армії в Україні", – оцінив експерт.

Він зазначив, що історія з Придністров’ям та Молдовою може зіграти важливу роль.

"Наприклад, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони РФ два тижні тому попереджали нібито про підготовку якогось вторгнення в Придністров’я Збройних сил України. Потім стали розповсюджувати фейк про те, що Україна, після того як почула попередження від Росії, відмовилася від ідеї вторгнення в Придністров’я, але залишається високий ризик провокацій. Таким чином працює пропаганда", – звернув увагу Коваленко.

Він не виключив, що РФ може атакувати Молдову, щоб продемонструвати свою спроможність на щось.

"Зараз військово-політичний режим у Росії, як щур, якого загнали у глухий кут. Що робить щур? Проблема в тому, що він атакує. Росія може атакувати саме Молдову для того, щоб продемонструвати, що вони щось можуть. Фактично ресурс на це у них є і вони можуть успішно провести цю операцію по зміні влади в Кишиневі. Загроза для Молдови, на жаль, дуже реальна", – наголосив оглядач.

Нагадаємо, в середині лютого президентка Молдови Мая Санду повідомила, що Росія планує влаштувати в її державі переворот та використати це задля війни проти України.

За даними українського ОК "Південь", внутрішня ситуація в Молдові свідчить про наявні ознаки гібридної війни. Там є спроби розхитати соціально-політичний устрій, просувати пропагандистські наративи та звозити команди агітаторів відповідного напряму пропаганди.

Водночас прем’єр Молдови Дорін Речан переконаний, що РФ не вдасться здійснити військове вторгнення до його країни.

За оцінками української розвідки, РФ у Молдові та невизнаному Придністров'ї влаштовує напруження, щоб відвернути увагу світу від війни в Україні та продемонструвати якусь "перемогу" для власного народу.

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