Цена штурма на Донбассе: потери россиян выросли втрое — ВВС

В общем, достоверно известны имена 16 071 российского военного, погибшего на войне в Украине.

Количество подтвержденных потерь российских окупантов в Украине втрое превысило обычные еженедельные цифры. Большинство погибших – мобилизованные, добровольцы и заключенные.

Об этом сообщает российская служба BBC, котороая совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров устанавливает имена погибших российских военных в Украине на основе открытых данных по захоронениям на кладбищах в 60 городах России.

За 2022 год российские источники еженедельно обычно сообщали о примерно 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились, а теперь – выросли втрое.

В издании этот прирост смертей объясняют следствием попыток наступления российской армии на Донбассе.

В общем, достоверно известны имена 16 071 российского военного, погибшего на войне в Украине. За последнюю неделю было подтверждено еще 935 погибших.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реального уровня потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать, по меньшей мере, вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в России”, — сообщили в издании.

То есть, по минимальной оценке, во время вторжения в Украину Россия могла потерять более 32 тысяч человек погибшими.

На основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего военного российского во время войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых, общие безвозвратные потери России могут составлять по меньшей мере 144 500 человек.

В этом количестве не учтены те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" оккупационных властей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, за год потери России в войне против Украины достигли беспрецендентных цифр. Они превысили суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и русская армии с 1945 года.

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