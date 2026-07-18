«Чоловіка виявили без серця і голови»: дружина загиблого оператора БПЛА півтора роки з’ясовує деталі трагедії

Правоохоронці розслідують загадкову смерть оператора БПЛА Мар’яна Пенкальського / © ТСН

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Днями у соцмережі набула розголосу загадкова та трагічна історія, яку розповіла дружина загиблого на Донеччині 33-річного військовослужбовця Ірина Пенкальська. Жінка публічно звернулася до президента України Володимира Зеленського, низки правоохоронних органів та громадськості по допомогу — вона припускає, що її чоловік, пілот БПЛА Мар’ян Пенкальський, був вбитий і це вбивство було скоєно за вкрай загадкових обставин.

За її словами, тіло Мар’яна було виявлено у напівсидячому положенні, без голови, також була відсутня низка внутрішніх органів. Крім того, Ірина Пенкальська каже, що має інформацію про те, що не всі рештки тіла чоловіка їй були повернуті для поховання і з болем в голосі каже, що пережити ще декілька поховань їй буде вкрай складно.

Деталі пошуків істини та подробиці власного розслідування пані Ірина розповіла в коментарі для ТСН.ua.

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«Розповім про важке. У липні 2022 року моєму чоловікові вручили повістку, після чого, наступного дня він пішов до військомату. Сказав, що не буде шукати можливостей звільнитись, пройшов ВЛК, потрапив у морську піхоту. Він пройшов багато навчань, їздив на навчання зокрема за кордон. Працював з новими типами БПЛА. Наприкінці 2024 року він потрапив у зону бойових дій у Добропіллі Покровського району. 18 грудня він мені повідомив, що 19 грудня має бути на завданні, попрохав не хвилюватись. Сказав, що буде прохати відпустку, щоб бути присутнім на хрестинах нашої новонародженої дитини. Він дуже чекав цю дитину, розповідав своїм побратимам, що народився хлопчик. Біля 4 ранку я написала йому, а повідомлення було не доставлено», — розповідає Ірина Пенкальська.

Мар’ян Пенкальський. Фото надано Іриною Пенкальською.

Та продовжила: «Близько 11 години мені зателефонував його командир та сказав, що шукають мого чоловіка та натякнув, що він, ймовірно, пішов у СЗЧ. Я відповіла, що мій чоловік цього не міг скоїти і вже відчувала — щось трапилося. Відтоді розпочались наші пошуки».

Дружина Мар’яна Пенкальського з’ясовує істину півтора роки. Фото надано Іриною Пенкальською.

За її словами, 5 лютого 2025 року їй зателефонувала з військової частини та повідомили, що чоловік знаходиться в морзі.

«Коли я прийшла до тями, пізніше попрохала розповісти про те, що сталося. Мені повідомили, що якийсь місцевий мешканець виявив тіло мого чоловіка. Мені повідомили, що голови на тілі не було, голова була розбита. 6 лютого мені повідомили, що тіло направлено до Львова. У документах було написано, що причину смерті не встановлено через відсутність частин тіла та внутрішніх органів. Це був шок. Я знайшла адвокатку та почала з’ясовувати правду. Виявилось, що були відсутні і серце, і печінка».

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За її словами, вона володіє інформацією про те, що фрагменти тіла чоловіка залишились і в Донецькій області, і у Львівській області.

«Від них не відібрано ДНК. Я вимагаю проведення цієї експертизи і вимагаю того, щоб нам віддали ці фрагменти для захоронення. Важко усвідомлювати, що якщо будуть віддавати частинами, то буде три похорони. Мені дуже тяжко, дуже тяжко його батькам», — каже Ірина.

Захищаючи ім’я свого чоловіка, Ірина Пенкальська каже, що через суд добилася скасування тих документів, згідно яких чоловік начебто скоїв СЗЧ.

«Суд став на нашу сторону, зобов’язав частину провести повторне службове розслідування», — уточнила вона.

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І вона, і її адвокатка Тетяна Садовська наполягають на тому, щоб правоохоронці не саботували цю справу.

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«Для нас є важливою справедливість. Тулуб віддали окремо, а фрагменти голови, про які вже відомо, про привезення яких з Добропілля ми добивалися, військова частина з моргу не забрала. Півтора роки ми збирали інформацію, з’ясовували, що насправді сталося. Від ДБР ми дізналися, що ніякого криміналу щодо СЗЧ у відношенні Мар’яна немає», — каже Тетяна Садовська.

На її переконання, військовослужбовця було вбито з особливою жорстокістю.

«Я не має сумніву, що сталося вбивство з особливою жорстокістю. Не знаю, яку зброю або вибухівку використовували для того, щоб розчленувати частини голови і для того, щоб зникли внутрішні органи».

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При цьому вона не виключає, що Мар’ян став жертвою диверсантів.

«Позиції операторів БПЛА завжди під прицілом диверсантів», — не виключає вона.

За її словами, є багато доказів, які умисно втрачалися.

«Як людям жити, знаючи, що частини тіла Мар’яна десь там….Це жорстоко. У мене крик душі…», — каже адвокатка.

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До цього вона додала, що правоохоронці розслідують провадження за статтею «Умисне вбивство», провадження доручене групі слідчих.

У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону нам підтвердили наявність такого кримінального провадження за фактом смерті Мар’яна Пенкальського. ТСН.ua направив до цієї прокуратури інформаційний запит щодо подробиць цієї справи. Відповіді будуть опубліковані щойно надійдуть до редакції.

Нагадаємо, що ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, говорячи про катування у деяких підрозділах, серед прикладів назвав історію з Мар’яном Пенкальським.





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