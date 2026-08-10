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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Названо знак зодіаку, який приносить усім щастя: з ним варто подружитися

Астрологи назвали знак зодіаку, представники якого притягують у життя радісні події, підтримку та позитивні зміни.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Який знак зодіаку найщасливіший

Який знак зодіаку найщасливіший / © Mixnews

Є люди, після спілкування з якими настрій помітно покращується. Вони вміють підтримати у складний момент, щиро порадіти чужим успіхам і створити навколо себе особливу атмосферу тепла. Астрологи вважають, що такими рисами особливо вирізняються представники одного знаку зодіаку — Риби.

Цей водний знак часто описують як дуже чутливий, доброзичливий та інтуїтивний. Риби легко помічають зміни в настрої інших людей і нерідко першими здогадуються, коли близькій людині потрібні увага чи підтримка.

Чому Риб вважають найкращими друзями

Головна особливість Риб — їхня здатність щиро співпереживати. Вони не завжди намагаються дати готову пораду, зате можуть просто вислухати, підтримати й допомогти пережити неприємний період.

Астрологи також приписують цьому знаку сильну інтуїцію. Представники Риб добре відчувають людей і ситуації, тому можуть вчасно застерегти друга від необдуманого рішення або, навпаки, підштовхнути його до сміливого кроку.

Поруч із такими людьми легше розслабитися й бути собою. Саме тому дружба з Рибами часто сприймається як емоційно комфортна.

Риби вміють радіти чужим успіхам

Ще одна якість, яку особливо цінують у дружбі, — відсутність постійного суперництва. Риби здатні щиро порадіти, коли у друга відбувається щось хороше.

Нова робота, цікава подорож, знайомство з коханою людиною чи здійснення давньої мрії — представники цього знаку можуть сприймати такі події як привід для спільної радості, а не як причину для заздрощів.

Вони також часто підтримують творчі ідеї друзів та заохочують не відмовлятися від того, що справді приносить задоволення.

Чи справді Риби можуть приносити удачу

З погляду астрології, Рибам приписують особливу енергетику, яка допомагає створювати навколо себе позитивну атмосферу. Однак сприймати це буквально не варто: наукових доказів того, що знак зодіаку визначає здатність людини приносити удачу, немає.

Водночас цілком реально, що спілкування з турботливою, доброю та оптимістичною людиною позитивно впливає на настрій. А хороший емоційний стан, своєю чергою, допомагає легше приймати рішення, помічати можливості та будувати здорові стосунки.

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