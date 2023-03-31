Російська ядерна зброя у Білорусі: на Радбезі ООН проти був навіть Китай

У Нью-Йорку завершилося засідання Ради безпеки ООН, скликане через погрози Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Цього разу не лише традиційні союзники України висловили застереження проти цього, але й Китай наголосив, що розміщення ядерної зброї за межами суверенних кордонів неприпустиме.

Про це повідомила власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Як відомо, одним із приводів до таких дій, як стверджує російська пропаганда і російські посадовці, стала обіцянка Великої Британії надати Україні бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

Сьогодні російський постпред в ООН Василь Небензя знов повторив нісенітницю про те, що такі снаряди забруднюють навколишнє середовище. Представники Великої Британії і США в ООН вкотре розвінчали цю брехню - такі снаряди просто більш потужні, але не мають нічого спільного ані з ядерною зброєю, ані з брудною бомбою, якою російська пропаганда лякала раніше.

Росії нагадали, що це саме вона тривалий час вже порушує низку угод - про нерозповсюдження та скорочення стратегічних озброєнь. І сьогодні під час засідання на адресу Росії часто лунав вислів “ядерний шантаж”.

Щодо реальних дій Кремля, то, як раніше заявив у коментарі радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, США не бачать змін у ядерному статусі Росії. Тобто заяви про ядерну зброю в Білорусії наразі залишаються лише погрозами.

Водночас представник США в ООН сьогодні чітко наголосив - будь-яке застосування Росією ядерної зброї докорінно змінить характер війни в Україні.

“Будь-яке використання ядерної зброї матиме серйозні наслідки для міжнародного миру і безпеки і докорінно змінить природу цієї війни... Ми також закликаємо режим Лукашенка припинити свою співучасть у війні Росії поти України. І знову закликаємо Росію до деескалації, починаючи з припинення її агресивної війни проти України”, - заявив посол США в ООН Роберт Вуд.

Якщо від більшості країн такі заяви є очікуваними, то позиція Китаю, який займає відчутно проросійську позицію, сьогодні була категорична. Щоправда, при цьому Китай не уникнув того, щоб похвалити себе - мовляв, вони єдині не розміщують ядерну зброю за межами своїх державних кордонів. Але все ж таки чітко закликав усі ядерні держави зменшувати ризик ядерної війни, скорочувати ядерні озброєння аж до повного їх знищення.

Представник Росії змушений був наголосити, що вони планують лише розмістити ядерну зброю в Білорусі, мовляв жодного контролю над нею режим Лукашенка не матиме.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця нагадав, що Росія порушила домовленості щодо ядерної зброї з чи не єдиним і головним своїм партнером Китаєм, коли чорнила під документом ще не встигли висохнути.

“До честі китайської сторони, вона дуже розумно нагадала Москві, що ядерну війну неможливо виграти і не слід розпочинати. І що розповсюдженню ядерної зброї необхідно запобігти”, - сказав він.

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