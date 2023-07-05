Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні – FT

Cтримування Путіна від ядерного удару – центральний елемент кампанії Китаю з відновлення зіпсованих зв'язків з Європою.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Росії Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Видання послалося на інформацію від офіційних осіб з Заходу та Китаю, повідомивши, що "Сі Цзіньпін особисто застеріг Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні".

Таке особисте послання Сі зробив під час свого офіційного візиту до Москви у березні 2023 року.

Як розповів старший радник уряду Китаю, стримування Путіна від застосування ядерної зброї було центральним елементом кампанії Пекіна з відновлення зіпсованих зв'язків з Європою. Адже через російське повномасштабне вторгнення до України Москва та її союзник Пекін опинилися у ситуації протиріччя з більшою частиною континенту.

У статті вказано, що китайський ексурядовець теж підтвердив, що Сі особисто сказав Путіну не застосовувати ядерну зброю.

Повідомляється, що президент Росії залишився розчарованим після того, як візит Сі не приніс його державі жодних відчутних результатів.

Що відомо про візит Сі до Путіна і ядерну зброю

Нагадаємо, лідер Китаю побував у Москві і зустрівся там з президентом РФ 20 березня. За оцінками експертів, Путіну тоді не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Пекіном, на яке він сподівався. А Сі повернувся додому в явно домінувальній позиції та переконаний, що ослаблена війною в Україні РФ буде змушена покладатися на Китай у сфері торгівлі, технологій і дипломатичної підтримки.

Тоді ж у березні ЗМІ інформували, що під час візиту Сі дав зрозуміти Путіну, що застосування ядерної зброї є неприпустимим. А очільник євродипломатії Жозеп Боррель тоді сказав, що "Цей візит зменшує ризик ядерної війни, і вони (китайці – ред.) дали це дуже чітко зрозуміти".

Однак не встиг Сі поїхати з Москви, як на камери вийшов скандальний заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв, який почав погрожувати ядерною зброєю ще й ракетними ударами по Бундестагу.

Водночас і сам Путін тоді заговорив про ядерну зброю, а саме її розміщення у Білорусі. Диктатор анонсував завершення влітку будівництва в РБ сховища для тактичної ядерної зброї. Згідно з червневими заявами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ядерна зброя вже почала надходити.

Після цього Китай на Радбезі ООН виступив категорично проти розміщення ядерної зброї за межами суверенних кордонів. А в китайському МЗС наголошували на неприпустимості розв’язання ядерної війни.

Чи реальна загроза застосування росією ядерної зброї

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