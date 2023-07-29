Динамо – Минай: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У неділю, 30 липня, київське "Динамо" в рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зіграє із закарпатським "Минаєм".

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

Минулий сезон "біло-сині" завершили на четвертому місці в турнірній таблиці та лише вдруге в історії залишилися без медалей чемпіонату України. Вперше це сталося 2014 року, коли команду очолював Олег Блохін.

"Минай" фінішував у попередньому розіграші УПЛ на восьмій позиції.

Зазначимо, що це буде перший офіційний поєдинок за "Динамо" капітана збірної України Андрія Ярмоленка після його повернення до столичного клубу.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Минай". Також гру можна подивитися на телеканалі 2+2.

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