Динамо – Минай: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире стартовый поединок киевлян в новом розыгрыше чемпионата Украины.

В воскресенье, 30 июля, киевское "Динамо" в рамках 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сыграет с закарпатским "Минаем".

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Прошлый сезон "бело-синие" завершили на четвертом месте в турнирной таблице и только во второй раз в истории остались без медалей чемпионата Украины. Впервые это произошло в 2014 году, когда команду возглавлял Олег Блохин.

"Минай" финишировал в прошлом розыгрыше УПЛ на восьмой позиции.

Отметим, что это будет первый официальный поединок за "Динамо" капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко после его возвращения в столичный клуб.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Минай". Также игру можно посмотреть на телеканале 2+2.

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