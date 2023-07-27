Путін і бомба: що приховується за ядерною риторикою Кремля

США і НАТО не підтвердили переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі.

Цього літа, якщо вірити президенту РФ Володимиру Путіну, Росія перемістила частину своєї ядерної зброї малої дальності до Білорусі, ближче до України і порогу НАТО. Це знаменує собою новий етап у ядерному брязканні шаблями Кремля у зв'язку з його вторгненням в Україну і ще одну спробу перешкодити Заходу збільшити військову підтримку Києву.

Про це пише Associated Press.

Ні Путін, ні його білоруський “колега” Олександр Лукашенко не повідомили, скільки саме ракет було перевезено — лише те, що об'єкти радянської епохи в країні були готові до їх розміщення, а білоруські пілоти і ракетні екіпажі були навчені їх використанню.

США і НАТО не підтвердили це переміщення. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив риторику Москви як “небезпечну і нерозважливу”, але раніше цього місяця заявив, що Альянс не бачить жодних змін у ядерному потенціалі Росії.

У той час як деякі експерти ставлять під сумнів заяви Путіна і Лукашенка, інші відзначають, що західні розвідки можуть бути не в змозі відстежити таке переміщення.

Раніше цього місяця CNN процитували представників американської розвідки, які заявили, що у них немає підстав сумніватися в заяві Путіна про доставку першої партії зброї до Білорусі, і відзначили, що для США може бути складно відстежити її переміщення.

Російська ракета “Іскандер-К”, запущена під час військових навчань на полігоні в Росії, 19 лютого 2022 / AP

На відміну від міжконтинентальних балістичних ракет з ядерними боєголовками, які можуть знищити цілі міста, тактична ядерна зброя для використання проти військ на полі бою може мати потужність лише близько 1 кілотонни. Потужність американської бомби, скинутої на Хіросіму під час Другої світової війни, становила 15 кілотонн.

Пристрої компактні — використовувані на бомбах, ракетах та артилерійських снарядах, вони можуть непомітно перевозитися на вантажівці або літаку. Олександр Алєсін, незалежний мінський військовий аналітик, сказав у коментарі Associated Press, що зброя використовує контейнери, які не випромінюють радіації, і могла бути доставлена до Білорусі так, щоб західні розвідки цього не помітили.

“Вони легко поміщаються у звичайний транспортний літак Іл-76. В день здійснюються десятки рейсів, і відстежити цей спеціальний рейс дуже складно. Американці можуть пропустити його”, — каже Алєсін.

За його словами, Білорусь має 25 підземних сховищ, побудованих за часів холодної війни для ракет середньої дальності з ядерними боєголовками, які можуть витримати ракетні атаки. Лише п'ять або шість таких сховищ можуть реально зберігати тактичну ядерну зброю, додав він, але військові працюють на всіх них, щоб обдурити західні розвідки.

На початку повномасштабного Путін говорив про свій ядерний арсенал, неодноразово пообіцявши використовувати “всі засоби”, необхідні для захисту Росії. Останнім часом він пом'якшив свої заяви, але старший лейтенант продовжує з жахливою легкістю розмахувати цією перспективою.

Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, який виконував обов'язки президента у 2008-12 роках, оскільки термін повноважень Путіна був обмежений, майже щодня погрожує, що Москва без вагань застосує ядерну зброю.

Дмитро Медведєв оглядає виробництво під час відвідування машинобудівного конструкторського бюро “Радуга” в Дубні, 2 лютого 2023 / AP

У своїй нещодавній статті Медведєв заявив, що “апокаліпсис не просто можливий, а цілком імовірний”, і єдиний спосіб його уникнути — це підкоритися вимогам Росії.

Світ стоїть перед конфронтацією, “набагато гіршою, ніж під час Карибської кризи, тому що наші вороги вирішили по-справжньому перемогти Росію, найбільшу ядерну державу”, — написав він.

Багато західних оглядачів відкидають ці слова як пустослів'я.

Путін, схоже, зменшив свою ядерну риторику після того, як отримав відповідні сигнали з боку Китаю, вважає Кейр Джайлз, експерт з питань Росії в Chatham House.

“Очевидне невдоволення Китаю мало ефект і, можливо, супроводжувалося приватними повідомленнями Росії”, — сказав Джайлз в інтерв'ю Associated Press.

Оборонна доктрина Москви передбачає ядерну відповідь на атомний удар або навіть напад із застосуванням звичайних озброєнь, які “загрожують самому існуванню російської держави”. Таке розпливчасте формулювання змусило деяких російських експертів закликати Кремль більш детально прописати ці умови і змусити Захід серйозніше ставитися до попереджень.

Міжконтинентальна балістична ракета “Сармат”запускається з космодрому Плесецьк на північному заході Росії, 20 квітня 2022 / AP

“Можливість застосування ядерної зброї в нинішньому конфлікті не повинна приховуватися”, — сказав у коментарі Associated Press Дмитро Тренін, який очолював Московський центр Карнегі протягом 14 років до того, як приєднався до державного Інституту світової економіки і міжнародних відносин у Москві.

“Реальна, а не теоретична перспектива цього має створити стимули для припинення ескалації війни і, зрештою, створити основу для стратегічного балансу в Європі, який був би прийнятним для нас”, — написав він нещодавно.

Переконання Заходу в тому, що Путін блефує щодо використання ядерної зброї, “є надзвичайно небезпечною помилкою”, — додав Тренін.

Сергій Караганов, провідний російський експерт із закордонних справ, який консультує Раду безпеки Путіна, заявив в інтерв’ю Associated Press, що Москва повинна зробити свої ядерні погрози більш конкретними, щоб “зламати волю Заходу” і змусити його припинити підтримку України, яка намагається повернути утримувані Росією території в ході жорсткого контрнаступу.

“Необхідно відновити страх перед ядерною ескалацією, інакше людство приречене”, — сказав він, запропонувавши Росії створити “драбину” прискорення дій.

Розгортання ядерної зброї в Білорусі було першим кроком, сказав Караганов, з можливим подальшим попередженням етнічних росіян в країнах, що підтримують Україну, про необхідність евакуюватися з районів, розташованих поблизу об'єктів, які можуть бути ядерними цілями.

Якщо це не спрацює, Караганов запропонував завдати ядерного удару по Польщі, стверджуючи, що Вашингтон не наважиться відповісти тим же, щоб захистити союзника по НАТО, побоюючись розпалити глобальну війну.

“Якщо ми побудуємо правильну стратегію залякування і навіть застосування, ризик ядерного або будь-якого іншого удару у відповідь по нашій території може бути зведений до мінімуму”, — сказав він. “Тільки якщо в Білому домі буде сидіти божевільний, який ненавидить свою країну, Америка ризикне завдати удару “на захист” європейців і накликати на себе відповідь, пожертвувавши Бостоном заради Познані”.

Московська Рада із зовнішньої та оборонної політики, група провідних військових і зовнішньополітичних експертів, до якої входить Караганов, засудила його коментарі як “пряму загрозу всьому людству”.

У той час як прокремлівські аналітики обговорювали подібні сценарії, Лукашенко, заявив, що розміщення російської ядерної зброї в його країні має на меті стримування агресії з боку Польщі.

Пілот білоруських військово-повітряних сил, 14 квітня 2023 / AP

Він стверджує, що частина ядерної зброї була доставлена до Білорусі без відома західних розвідок, а решта прибуде пізніше цього року. Офіційні особи в Москві і Мінську заявили, що боєголовки можуть перевозитися білоруськими штурмовиками Су-25 або встановлюватися на ракети “Іскандер” малої дальності.

Джайлз з Chatham House заявив, що це розгортання мало на меті “закріпити контроль Путіна над Білоруссю” і не дало Москві жодних військових переваг над розміщенням їх у балтійському ексклаві Росії — Калінінграді, що межує з Польщею і Литвою.

Захід повинен визнати це вивертом, “який має набагато більше спільного з російськими амбіціями щодо Білорусі, ніж з будь-яким реальним впливом на європейську безпеку”, — сказав Джайлз.

Деякі спостерігачі ставлять під сумнів те, що розгортання в Білорусі взагалі відбулося.

Майлз Помпер, старший науковий співробітник Центру досліджень з питань нерозповсюдження Джеймса Мартіна в Інституті Міддлбері, у інтерв’ю Associated Press заперечив твердження Лукашенка про те, що ядерна зброя була таємно доставлена до Білорусі. За його словами, її зазвичай перевозять залізницею, і немає жодних ознак “допоміжних елементів, які можна було б побачити, що йдуть разом з вантажами зброї”.

Інші відзначають, що Росія могла розгорнути зброю без дотримання протоколів, які використовувалися в 1990-х роках, коли Москва хотіла показати Заходу, що її ядерний арсенал знаходиться в безпеці на тлі економічних і політичних потрясінь.

Білоруський військовий аналітик Валерій Карбалевич в коментарі Associated Press зазначив, що приховування таких деталей може бути стратегією Кремля, спрямованою на “постійний тиск і шантаж України і Заходу”. За його словами, “невідомість лякає більше, ніж визначеність”.

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-160 або “Білий лебідь”, найбільший надзвуковий бомбардувальник у світі, приземляється на авіабазі Енгельс під Саратовом, 7 серпня 2008 / AP

Аналітик з Мінська Алєсін стверджує, що США і НАТО можуть применшити питання розміщення ядерної зброї в Білорусі, оскільки вона становить загрозу, якій Заходу буде важко протистояти.

“Білоруський ядерний балкон буде нависати над значною частиною Європи. Але вони вважають за краще робити вигляд, що ніякої загрози немає, і Кремль просто намагається налякати Захід”, — сказав він.

Якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, він може зробити це з Білорусі, сподіваючись, що західна відповідь буде спрямована на цю країну, а не на Росію, сказав Алєсін.

Політична опозиція Лукашенку попереджає, що таке розміщення перетворює Білорусь на заручницю Кремля.

Хоча Лукашенко розглядає таку зброю як “ядерну парасольку”, що захищає країну, “вона перетворює Білорусь на мішень”, — сказала в коментарі Associated Press лідерка опозиції у вигнанні Світлана Ціхановська, яка намагалася усунути авторитарного лідера на виборах 2020 року, які багато хто вважає фальсифікованими.

“Ми говоримо світові, що необхідні превентивні заходи, політичний тиск і санкції, щоб протистояти розгортанню ядерної зброї в Білорусі. На жаль, ми поки що не бачимо сильної реакції Заходу”, — сказала вона.

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