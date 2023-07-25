У ГУР оцінили ризики після розміщення ядерної зброї у Білорусі

Розміщена зброя є додатковим інструментом для шантажу, а ще можливих перемовин.

Для України розміщення російської тактичної ядерної зброї нічого не змінює у безпековому плані. Утім, РФ може використовувати її як додатковий інструмент для шантажу.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Для України це принципово нічого не змінює. Це повторення Карибської кризи, тільки вже ближче і менше за масштабами", - сказав він.

За словами Юсова, розміщена зброя є додатковим інструментом для шантажу, а ще можливих перемовин. Адже може забрати цю зброю, яку розмістила.

"Тому що у нас кордон з РФ настільки великий, і ядерні об'єкти, в тому числі і елементи ядерної зброї знаходяться на різних ділянках, тобто для України це нічого не змінює", - розповів він.

Зазначимо, що президент Сполучених Штатів Джон Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю у війні проти України.

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