Марка з російським кораблем отримала "філателістичний Оскар"

Гран-прі було присуджено "Укрпошті" за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення.

Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" в Італії – гран-прі або ж "філателістичний Оскар".

Про це повідомила "Укрпошта".

За "філателістичний Оскар 2023" за найкращу марку змагалися 35 країн, однак здобула його "Укрпошта". У компанії зазначили, що гран-прі премії "Азіаго" марка з російським кораблем отримала за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення.

"Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці "Русскій воєнний корабль, іді…!" зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися", – йдеться в заяві відомства.

Там додали, шо нагороду для "Укрпошти" отримав генконсул Україні в Мілані Андрій Картиш на урочистій церемонії 23 липня на муніципальній площі Азіаго.

Премія "Азіаго" 2023 року відзначила своє 53-річчя. У складі міжнародного журі – видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії, урядовці.

Нагадаємо, марка з російським кораблем надійшла у продаж у травні 2022 року тиражем у 5 млн штук. Тоді під відділеннями "Укрпошти" у чергах по марки стояли десятки, а то й сотні людей. На певний час продаж марок з кораблем був припинений, однак згодом його поновили.

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