Марка с российским кораблем получила "филателистический Оскар"

Гран-при было присуждено "Укрпочте" за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения.

Почтовая марка "Русский военный корабель, иди…!" получила высшую награду международной филателистической художественной премии "Азиаго" в Италии — гран-при или "филателистический Оскар".

Об этом сообщила "Укрпочта".

За "филателистический Оскар 2023" за лучшую марку соревновались 35 стран, однако получила его "Укрпочта". В компании отметили, что гран-при премии "Азиаго" марка с российским кораблем получила за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения.

"Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке "Русский военный корабль, иди…!" изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться", — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что награду для "Укрпочты" получил генконсул Украины в Милане Андрей Картыш на торжественной церемонии 23 июля на муниципальной площади Азиаго.

Премия "Азиаго" в 2023 году отметила свое 53-летие. В составе международного жюри – издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, чиновники.

Напомним, марка с российским кораблем поступила в продажу в мае 2022 года тиражом в 5 млн. штук. Тогда под отделениями "Укрпочты" в очередях за марками стояли десятки, а то и сотни людей. На время продажи марок с кораблем были прекращены, однако впоследствии их возобновили.

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