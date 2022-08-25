Трансжиры – в каких продуктах содержатся и чем они опасны

Выясняем, чем опасны трансжиры, в каких продуктах они содержатся и как правильно питаться, чтобы не навредить здоровью.

Что такое трансжиры

Вообще жиры (или липиды) являются важнейшим компонентом для "строительства" клеточных оболочек человеческого организма. Их молекулы защищают клетки от внешнего воздействия, помогают в насыщении питательными веществами и кислородом. От полезных жиров трансжиры отличаются измененной химической формулой, они содержат трансизомеры ненасыщенных жирных кислот, которые хуже усваиваются организмом. Химические элементы, содержащиеся в трансжирах, при попадании в организм человека, заменяют молекулы «правильных» липидов, и клетки перестают выполнять свои функции.

Трансжиры содержатся в мясе и молочных продуктах. Образуются трансжиры при дезодорации и гидрогенизации растительных масел. Искусственно созданные трансжиры используются в пищевой промышленности для увеличения срока годности, улучшения внешнего вида и вкуса продукции.

Как влияют трансжиры на здоровье человека

Доказано, что трансжиры практически не участвуют в обмене веществ человека, при этом нарушают липидный профиль и могутт привести к различным заболеваниям.

Употребление трансжиров может привести к:

развитию сердечно-сосудистых заболеваний,

гормональным нарушениям,

развитию сахарного диабета, ожирению, онкологических заболеваний,

ослаблению иммунитета,

появлению аллергических реакций,

нарушению репродуктивной функции у мужчин.

Как определить, что в составе продукта есть трансжиры

Прежде чем приобрести готовый к употреблению продукт или полуфабрикат, изучите этикетку. В составе продукта трансжиры обычно указываются как кулинарный, гидрогенизированный, сатурированный, модифицированный растительный, комбинированный, фритюрный жир или маргарин.

Какие продукты содержат трансжиры

Как известно, лидером по содержанию трансжиров маргарин и спреды.

Огромное количество трансжиров обычно содержится в таких продуктах как:

кондитерские изделия – торты, пирожные, пончики, блины, печенье, вафли, конфеты, а также продукты, содержащие любое жареное тесто,

фаст-фуд — картофель фри, нагетси, бургеры, чебуреки и т.д.,

мороженое, молочные напитки, кофе и горячий шоколад со сливками,

картофельные чипсы, сухарики, попкорн,

переработанное мясо — колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон, соленое и копченое мясо, мясные консервы и т.д.

сухие смеси для приготовления супов, соусов, кремов, блинов, кондитерских изделий, напитков и т.п.

различные соусы, кетчупы, майонезы и т.п.

сырные и плавленые сыры, твердые сыры, сырные сырки,

замороженные полуфабрикаты.

Как питаться без трансжиров

Согласно рекомендациям ВОЗ, организм человека должен получать не более 2—3 г трансжиров в сутки. Эту норму легко превысить, употребляя только натуральную животную пищу, также содержащую трансжиры. А если потреблять еще запрещенные покупные продукты, то норма будет превышена в несколько десятков раз.

Поэтому потребление трансжиров следует исключать полностью или хотя бы минимизировать. Для этого готовить еду самостоятельно, предпочесть растительную пищу, заменить майонезы и соусы оливковым маслом, фастфуд и полуфабрикаты - отварными или приготовленными на пару блюдами.

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