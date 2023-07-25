В ГУР оценили риски после размещения ядерного оружия в Беларуси

Размещенное оружие является дополнительным инструментом для шантажа, а также возможных переговоров.

Для Украины размещение российского тактического ядерного оружия ничего не меняет в плане безопасности. Впрочем, РФ может использовать ее как дополнительный инструмент для шантажа.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Для Украины это принципиально ничего не меняет. Это повторение Карибского кризиса, только уже ближе и меньше по масштабам", – сказал он.

По словам Юсова, размещенное оружие является дополнительным инструментом для шантажа, а также возможных переговоров. Ведь может забрать это оружие, которое разместило.

"Потому что у нас граница с РФ настолько велика, и ядерные объекты, в том числе и элементы ядерного оружия находятся на разных участках, то есть для Украины это ничего не меняет", – рассказал он.

Отметим, что президент США Джон Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие в войне против Украины.

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