В Одессе стрельба и гонка: полиция ввела спецоперацию "Сирена"

Во вторник, 25 июля, в Приморском районе Одессы между неизвестными произошла стрельба. Правоохранители ввели в действие операцию "Сирена".

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Сообщение о происшествии на улице Базарной поступило на спецлинию около одиннадцати часов дня очевидца. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. В действие ввели операцию "Сирена", — сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух автомобилях пытались его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей. Обстоятельства и участников происшествия устанавливаются.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Местные телеграмм-каналы пишут, что неизвестные обстреляли три машины из пистолета и скрылись с места на черном БМВ Х-5. На месте обнаружено 5 гильз калибром 9 мм.

Напомним, в Киеве водитель на большой скорости сбил на блокпоста двух нацгвардейцев, один погиб на месте. Также пострадал еще один военный, который был в попавшем в аварию авто. Жуткая ДТП произошла 25 июля 2023 около полуночи уже во время комендантского часа в Святошинском районе столицы.

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