В Одесі стрілянина та перегони: поліція ввела спецоперацію "Сирена"

У вівтороу, 25 липня, в Приморському районі Одеси між невідомими сталася стрілянина. Правоохоронці запровадили у дію операцію "Сирена".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Повідомлення про подію на вулиці Базарній надійшло на спецлінію близько одинадцятої години дня від очевидця. Зараз на місці події працюють поліцейські. У дію ввели операцію "Сирена", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти. Унаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів. Обставини та учасників події встановлюють.

Зазаначили, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Місцеві тедеграм-канали пишуть, що невідомі обстріляли три машини з пістолета і втекли з місця на чорному БМВ Х-5. На місці виявлено 5 гільз калібром 9 мм.

Нагадаємо, у Києві водій на великій швидкості збив на блокпосту двох нацгвардійців, один загинув на місці. Також постражав ще один військовий, який був в авто, яке потрапило в аварію. Моторошна ДТП сталася 25 липня 2023 року близько опівночі вже під час комендантської години у Святошинському районі столиці.

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