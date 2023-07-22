Беларусь получила тактическое ядерное оружие РФ — CNN

Путин заявил, что российские ядерные боеголовки в Беларуси являются так называемым "сдерживанием" Запада та США.

Россия переместила первую партию тактического ядерного оружия в Белоруссию.

Об этом пишет CNN со ссылкой на разведывательное управление Министерства обороны США (DIA).

"Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) "не имеет оснований сомневаться" в заявлении президента России Владимира Путина о том, что Россия переместила первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь", — процитировало издание высокопоставленное должностное лицо DIA.

Журналисты напоминают, что в прошлом месяце на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что первые российские ядерные боеголовки были доставлены на территорию Беларуси и добавил, что они были размещены для так называемого "сдерживания".

По данным Федерации американских ученых, Россия имеет около 4477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, в том числе около 1900 единиц тактического ядерного оружия.

Непонятно , какую часть этого арсенала Путин собирается переместить, а официальные лица США и Запада публично не подтвердили, что любое оружие было передано Беларуси. Чиновники не стали раскрывать, почему они так считают .

Ядерное оружие в Беларуси

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня заявил, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие. По его словам, это оружие втрое мощнее атомных бомб, сброшенных войсками США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Однако во время торжеств по случаю Дня Независимости Белоруссии он заверил, что ядерное оружие в Белоруссии "никогда не будет использовано". Лукашенко добавил, что размещение "ядерца" в РБ было его личной инициативой. По его словам, ядерное оружие должно быть размещено в Беларуси "в надежном месте".

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