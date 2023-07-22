Ночная атака беспилотниками: в ВСУ рассказали о количестве сбитых дронов

Также силы ПВО успешно справились с разведывательными дронами врага.

В ночь на субботу, 22 июля, российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления пятью ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Все дроны уничтожены.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены", — говорится в сообщении ПС.

Кроме того, за прошедшие сутки, 21 июля, противовоздушной обороной сбиты девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Отмечается, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Атака РФ ночью 22 июля

После полуночи в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов беспилотниками и баллистикой.

Ночью русская армия атаковала дронами в Кировоградскую область. Сработали силы ПВО. По предварительной информации, обошлось без погибших и травмированных.

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