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Российская армия атаковала дронами Кировоградская область: детали

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Российская армия атаковала дронами Кировоградская область: детали

РФ атаковала Кировоградскую область беспилотниками ночью 22 июля. / Фото: Associated Press

Прошло без жертв.

В ночь на субботу, 22 июля, российская оккупационная армия вновь атаковала Кировоградскую область беспилотниками. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

"Сегодня ночью российский агрессор снова атаковал Кировоградщину дронами. Работала ПВО", — говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, по предварительной информации, без погибших и травмированных. Также нет разрушений гражданских построек.

Напомним, ночью 22 июля в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога. Большинству "красных" областей угрожали вражеские ударные БПЛА, в том числе Кировоградские. Харьковщине и Сумщине – баллистическое вооружение.

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Дата публикации
Просмотры
3660
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