Дело в 22 миллиона евро: экс-нардеп Микитась вышел из СИЗО под залог

В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу экснардепа Максима Микитася.

Центр противодействия коррупции пишет, что на заседании не было работников конвоя. По данным ЦПК, Микитась вышел из СИЗО несколько дней назад, залог был внесен в минувшие выходные.

Экс-нардепу Микитасю вдвое уменьшил размер залога по делу о взятке для мэра Днепра, но уменьшил размер залога с 40 до 20 миллионов гривен.

В конце заседания экс-нардеп попросил судей разрешить ему с 2 по 7 августа поехать в Ивано-Франковскую и Львовскую области по семейным обстоятельствам. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству. В итоге судьи разрешили Микитасю покинуть Киев на шесть дней.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Обвиняемый обещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа прибыть на заседание в помещение суда.

Напомним, Максим Микитась был задержан в октябре прошлого года по заявлению мэра Днепра Бориса Филатова. Он утверждал, что экснардеп-застройщик предлагал ему 22 миллиона евро за участие определенных компаний в строительстве метро в Днепре.

Отметим, что подозреваемый также обвинен по другому делу, расследованному НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Национальной гвардии. Дело слушается в суде.

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