Справа в 22 мільйони євро: екснардеп Микитась вийшов із СІЗО під заставу

У Вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання у справі екснардепа Максима Микитася.

Центр протидії корупції пише, що на засіданні не було працівників конвою. За даними ЦПК, Микитась вийшов із СІЗО кілька днів тому, заставу внесли в минулі вихідні.

Екснардепу Микитасю вдвічі зменшили розмір застави у справі про хабар для мера Дніпра, але зменшили розмір застави із 40 до 20 мільйонів гривень.

Наприкінці засідання екснардеп попросив суддів дозволити йому від 2 до 7 серпня поїхати до Івано-Франківської і Львівської областей за сімейними обставинами. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечував, але тільки в тому разі, якщо це не перешкодить судовому розгляду. У підсумку судді дозволили Микитасю залишити Київ на шість днів.

Наступне засідання в цій справі призначене на 4 серпня. Обвинувачений обіцяв взяти участь у засіданні через відеозвʼязок, а 7 серпня прибути на засідання в приміщення суду.

Нагадаємо, Максима Микитася затримали в жовтні минулого року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той стверджував, що екснардеп-забудовник пропонував йому 22 мільйони євро за участь певних компаній у будівництві метро в Дніпрі.

Зазначимо, що підозрюваний є також обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії. Справа наразі слухається в суді.

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