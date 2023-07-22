ВСУ уничтожили семь элементов установок ЗРК С-300 — Гуменюк

Украинские зенитно-ракетные подразделения за неделю уничтожили 7 элементов установок ЗРК С-300.

Об этом рассказала во время телемарафона спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в субботу, 22 июля.

"Мы продолжаем контрбатарейную борьбу. Вдоль линии фронта на Херсонщине результаты работы зенитно-ракетных подразделений достаточно убедительны — минус 24 оккупанта. И за эту неделю — минус 7 элементов установок ЗРК С-300. Это то, что враг разворачивал на тех позициях, куда пытается", – сообщила она.

Гуменюк отметила, что сейчас уменьшилась интенсивность обстрелов врага. Это благодаря эффективной работе украинских военных, продолжающих уничтожать склады боеприпасов оккупантов.

"В частности, колеблется до 30 за день и за ночь. Суммарно за сутки не перекатывает за полсотни. Когда они достигали 90+, это было гораздо интенсивнее", — подытожила представительница ОК "Юг".

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры взяли паузу для сбора информации. Как рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сейчас наблюдается повышенная активность разведывательных беспилотников.

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