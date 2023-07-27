Путин и бомба: что скрывается за ядерной риторикой Кремля

Этим летом, если верить президенту РФ Владимиру Путину, Россия переместила часть своего ядерного оружия малой дальности в Беларусь, ближе к Украине и порогу НАТО. Это знаменует собой новый этап в ядерном бряцании саблями Кремля в связи с его вторжением в Украину и еще одну попытку помешать Западу увеличить военную поддержку Киеву.

Об этом пишет Associated Press.

Ни Путин, ни его белорусский коллега Александр Лукашенко не сообщили, сколько именно ракет было перевезено — только то, что объекты советской эпохи в стране были готовы к их размещению, а белорусские пилоты и ракетные экипажи были обучены их использованию.

США и НАТО не подтвердили это движение. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил риторику Москвы как "опасную и безрассудную", но ранее в этом месяце заявил, что Альянс не видит никаких изменений в ядерном потенциале России.

В то время как некоторые эксперты подвергают сомнению заявления Путина и Лукашенко, другие отмечают, что западные разведки могут быть не в состоянии отследить такое перемещение.

Ранее в этом месяце CNN процитировали представителей американской разведки, заявивших, что у них нет оснований сомневаться в заявлении Путина о доставке первой партии оружия в Беларусь, и отметили, что для США может быть сложно отследить его перемещение.

Российская ракета "Искандер-К", запущенная во время военных учений на полигоне в России, 19 февраля 2022/AP

В отличие от межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, которые могут уничтожить целые города, тактическое ядерное оружие для использования против войск на поле боя может иметь мощность около 1 килотонны. Мощность американской бомбы, сброшенной на Хиросиму во время второй мировой войны, составляла 15 килотонн.

Устройства компактны – используемые на бомбах, ракетах и артиллерийских снарядах, они могут незаметно перевозиться на грузовике или самолете. Александр Алесин, независимый минский военный аналитик, сказал в комментарии Associated Press, что оружие использует не излучающие радиации контейнеры и могло быть доставлено в Беларусь так, чтобы западные разведки этого не заметили.

Они легко помещаются в обычный транспортный самолет Ил-76. В день совершаются десятки рейсов, и отследить этот специальный рейс очень сложно. Американцы могут пропустить его», – говорит Алесин.

По его словам, у Беларуси есть 25 подземных хранилищ, построенных во времена холодной войны для ракет средней дальности с ядерными боеголовками, которые могут выдержать ракетные атаки. Лишь пять или шесть таких хранилищ могут реально хранить тактическое ядерное оружие, добавил он, но военные работают на всех них, чтобы обмануть западные разведки.

В начале полномасштабного Путин говорил о своем ядерном арсенале, неоднократно пообещав использовать все средства, необходимые для защиты России. В последнее время он смягчил свои заявления, но старший лейтенант продолжает с ужасающей легкостью размахивать этой перспективой.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, исполнявший обязанности президента в 2008-12 годах, поскольку срок полномочий Путина был ограничен, почти каждый день угрожает, что Москва без колебаний применит ядерное оружие.

Дмитрий Медведев осматривает производство во время посещения машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" в Дубне, 2 лютого 2023/AP

В своей недавней статье Медведев заявил, что "апокалипсис не просто возможен, а вполне вероятен", и единственный способ его избежать — это подчиниться требованиям России.

Мир стоит перед конфронтацией, "намного хуже, чем во время Карибского кризиса, потому что наши враги решили по-настоящему победить Россию, крупнейшее ядерное государство", — написал он.

Многие западные обозреватели отвергают эти слова как пустословие.

Путин, похоже, уменьшил свою ядерную риторику после того, как получил ответные сигналы со стороны Китая, считает Кейр Джайлз, эксперт по России в Chatham House.

"Очевидное недовольство Китая имело эффект и, возможно, сопровождалось частными сообщениями России", — сказал Джайлз в интервью Associated Press.

Оборонная доктрина Москвы предусматривает ядерный ответ на атомный удар или даже нападение с применением обычных вооружений, "угрожающих самому существованию российского государства". Такая расплывчатая формулировка заставила некоторых российских экспертов призвать Кремль более подробно прописать эти условия и заставить Запад серьезнее относиться к предупреждениям.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" запускается с космодрома Плесецк на северо-западе России, 20 апреля 2022/AP

"Возможность применения ядерного оружия в нынешнем конфликте не должна скрываться", — сказал в комментарии Associated Press Дмитрий Тренин, возглавлявший Московский центр Карнеги в течение 14 лет до присоединения к государственному Институту мировой экономики и международных отношений в Москве.

"Реальная, а не теоретическая перспектива этого должна создать стимулы для прекращения эскалации войны и, наконец, создать основу для стратегического баланса в Европе, который был бы приемлем для нас", — написал он недавно.

Убеждение Запада в том, что Путин блефует по поводу использования ядерного оружия, "является чрезвычайно опасной ошибкой", — добавил Тренин.

Сергей Караганов, ведущий российский эксперт по иностранным делам, консультирующий Совбез Путина, заявил в интервью Associated Press, что Москва должна сделать свои ядерные угрозы более конкретными, чтобы "взломать волю Запада" и заставить его прекратить поддержку Украины, которая пытается вернуть. удерживаемые Россией территории в ходе жесткого контрнаступления.

"Необходимо восстановить страх перед ядерной эскалацией, иначе человечество обречено", — сказал он, предложив России создать "лестницу" ускорения действий.

Развертывание ядерного оружия в Беларуси было первым шагом, сказал Караганов, с возможным дальнейшим предупреждением этнических россиян в странах, поддерживающих Украину, о необходимости эвакуироваться из районов, расположенных вблизи объектов, которые могут быть ядерными целями.

Если это не сработает, Караганов предложил нанести ядерный удар по Польше, утверждая, что Вашингтон не решится ответить тем же, чтобы защитить союзника по НАТО, опасаясь разжечь глобальную войну.

"Если мы построим правильную стратегию запугивания и даже применения, риск ядерного или любого другого ответного удара по нашей территории может быть сведен к минимуму", — сказал он. "Только если в Белом доме будет сидеть сумасшедший, ненавидящий свою страну, Америка рискнет нанести удар "в защиту" европейцев и навлечь на себя ответ, пожертвовав Бостоном ради Познани".

Московский Совет по внешней и оборонной политике, группа ведущих военных и внешнеполитических экспертов, в которую входит Караганов, осудила его комментарии как "прямую угрозу всему человечеству".

В то время как прокремлевские аналитики обсуждали подобные сценарии, Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного оружия в его стране преследует цель сдерживания агрессии со стороны Польши.

Пилот белорусских военно-воздушных сил, 14 апреля 2023 года/AP

Он утверждает, что часть ядерного оружия была доставлена в Беларусь без ведома западных разведок, а остальные прибудут позже в этом году. Официальные лица в Москве и Минске заявили, что боеголовки могут перевозиться белорусскими штурмовиками Су-25 или устанавливаться на ракеты "Искандер" малой дальности.

Джайлз из Chatham House заявил, что это развертывание имело целью "закрепить контроль Путина над Беларусью" и не дало Москве никаких военных преимуществ над размещением их в граничащем с Польшей и Литвой балтийском эксклаве России — Калининграде.

Мероприятие должно признать это уловкой, "имеющей гораздо больше общего с российскими амбициями в отношении Беларуси, чем с любым реальным влиянием на европейскую безопасность", — сказал Джайлз.

Некоторые наблюдатели подвергают сомнению то, что развертывание в Беларуси вообще произошло.

Майлз Помпер, старший научный сотрудник Центра исследований по вопросам нераспространения Джеймса Мартина в Институте Миддлбери, в интервью Associated Press отрицал утверждение Лукашенко о том, что ядерное оружие было тайно доставлено в Беларусь. По его словам, ее обычно перевозят по железной дороге, и нет никаких признаков "вспомогательных элементов, которые можно было бы увидеть, идущие вместе с грузами оружия".

Другие отмечают, что Россия могла развернуть оружие без соблюдения протоколов, которые использовались в 1990-х годах, когда Москва хотела показать Западу, что его ядерный арсенал находится в безопасности на фоне экономических и политических потрясений.

Беларуский военный аналитик Валерий Карбалевич в комментарии Associated Press отметил, что сокрытие таких деталей может быть стратегией Кремля, направленной на постоянное давление и шантаж Украины и Запада. По его словам, "неизвестность пугает больше, чем определенность".

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 или "Белый лебедь", самый большой сверхзвуковой бомбардировщик в мире, приземляется на авиабазе Энгельс под Саратовом, 7 августа 2008/AP

Аналитик из Минска Алесин утверждает, что США и НАТО могут приуменьшить вопрос размещения ядерного оружия в Беларуси, поскольку оно представляет угрозу, которой Западу будет трудно противостоять.

"Беларуский ядерный балкон будет нависать над значительной частью Европы. Но они предпочитают делать вид, что никакой угрозы нет, и Кремль просто пытается испугать Запад", — сказал он.

Если Путин решит применить ядерное оружие, он может сделать это из Беларуси в надежде, что западный ответ будет направлен на эту страну, а не на Россию, сказал Алесин.

Политическая оппозиция Лукашенко предупреждает, что такое размещение превращает Беларусь в заложницу Кремля.

Хотя Лукашенко рассматривает такое оружие как "ядерный зонтик", защищающий страну, "он превращает Беларусь в мишень", — сказала в комментарии Associated Press лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, которая пыталась устранить авторитарного лидера на выборах 2020 года. фальсифицированными.

Мы говорим миру, что необходимы превентивные меры, политическое давление и санкции, чтобы противостоять развертыванию ядерного оружия в Беларуси. К сожалению, мы пока не видим сильной реакции Запада», — сказала она.

Читайте также: