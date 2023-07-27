Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Из-за шторма в Одессе погибли два человека

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5940
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Из-за шторма в Одессе погибли два человека

В Одессе во время шторма погибли два человека. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Одного человека ищут.

В Одессе во время шторма в море погибли два человека. Кроме того, одно лицо снесло волной. Она пропала без вести.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

"Вчера в Одессе во время шторма в море погибли два человека. Еще одного подростка снесло волной, пока его местонахождение неизвестно. Продолжаются поиски", — говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что в Одессе продолжает действовать запрет на купание в море. Людей призывают не пренебрегать правилами безопасности.

Как сообщалось, в Одесской области шторм срывает с якорей вражеские мины. Три из них в Одесской области сдетонировали прямо в воде. Одну обезвредили саперы. А еще одну волнами выбросило на пляж. Мощный взрыв повредил здание на берегу.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
5940
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация