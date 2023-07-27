Из-за шторма в Одессе погибли два человека

В Одессе во время шторма в море погибли два человека. Кроме того, одно лицо снесло волной. Она пропала без вести.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

"Вчера в Одессе во время шторма в море погибли два человека. Еще одного подростка снесло волной, пока его местонахождение неизвестно. Продолжаются поиски", — говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что в Одессе продолжает действовать запрет на купание в море. Людей призывают не пренебрегать правилами безопасности.

Как сообщалось, в Одесской области шторм срывает с якорей вражеские мины. Три из них в Одесской области сдетонировали прямо в воде. Одну обезвредили саперы. А еще одну волнами выбросило на пляж. Мощный взрыв повредил здание на берегу.

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