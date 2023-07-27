В Украине объявлено штормовое предупреждение

Большинство областей Украины сегодня накроют дожди и грозы. В связи со шквалами и непогодой объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Во всех регионах, кроме юго-востока, пройдут дожди с грозами, местами шквалы достигнут 15-20 м/с.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и в большинстве западных областей ночью фиксировались ливни.

Температура днем будет составлять в восточных и юго-восточных областях +31...36°С. На остальной территории – +21…26°С.

В Киеве и области сегодня тоже будет облачно. Ночью и утром был сильный дождь. Днем ожидаются умеренные осадки с грозой. Ветер поднимется северо-западный, 7-12 м/с. Кое-где шквалы достигнут 15-20 м/с.

Температура в Киевской области будет днем +20...25°С. В столице ожидается +20...22°С.

Какая будет погода в Украине до конца июля — читайте в новости.

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