Россия не сможет заблокировать Черное море: аналитики назвали причину

Россия создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно позиционируя блокаду как средство получения дополнительных рычагов воздействия.

Российский флот ужесточает военное присутствие в Черном море, однако он не сможет полностью блокировать порты Украины.

Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что российские силы готовят корабли в Черном море, чтобы "обеспечить блокаду Украины". Так, ВС РФ повышают уровень боевой готовности надводных сил и морской авиации. Однако Черноморский флот вряд ли блокирует украинские порты полностью.

"Полная российская блокада в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, которые пытаются достичь Украины. Маловероятно, что Россия попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черного моря, включая членов НАТО, Румынией, Болгарией и Турцией, которых Кремль до сих пор пытался избегать", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, российские действия в Черном море говорят о том, что в Кремле решили создать условия для обыска гражданских и коммерческих судов, чтобы получить дополнительные рычаги влияния.

Ранее британская разведка сообщила, что Россия вывела в Черное море современный корвет "Сергей Котов", который может войти в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые якобы направляются в Украину.

Напомним, в Минобороны России после выхода государства из "зернового соглашения" объявили, что сочтут "потенциальным перевозчиком грузов военного назначения" любое судно, следующее в украинские порты.

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