Росія не зможе заблокувати Чорне море: аналітики назвали причину

Росія створює умови для обшуку цивільних і комерційних суден, одночасно позиціонуючи блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.

Російський флот посилює військову присутність у Чорному морі, однак він не зможе повністю блокувати порти України.

Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що російські сили готують кораблі в Чорному морі, щоб "забезпечити блокаду України". Так, ЗС РФ підвищують рівень бойової готовності надводних сил і морської авіації. Однак Чорноморський флот навряд чи блокуватиме українські порти повністю.

"Повна російська блокада в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються досягти України. Малоймовірно, що Росія спробує запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами Чорного моря, включно з членами НАТО, Румунією, Болгарією і Туреччиною, яких Кремль досі намагався уникати", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, російські дії в Чорному морі свідчать про те, що в Кремлі вирішили створити умови для обшуку цивільних і комерційних суден, щоб отримати додаткові важелі впливу.

Раніше британська розвідка повідомила, що Росія вивела у Чорне море сучасний корвет "Сергій Котов", який може увійти до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які начебто прямують до України.

Нагадаємо, в Міноборони Росії після виходу держави з "зернової угоди" оголосили, що, вважатимуть "потенційним перевізником вантажів військового призначення" будь-яке судно, що прямуватиме до українських портів.

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