Через шторм в Одесі загинуло дві людини

В Одесі під час шторму в морі загинуло дві людини. Крім того, одну особу знесло хвилею. Вона пропала безвісти.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

"Вчора в Одесі під час шторму в морі загинуло дві особи. Ще одного підлітка знесло хвилею, наразі його місцеперебування невідомо. Тривають пошуки", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зауважують, що в Одесі продовжує діяти заборона на купання в морі. Людей закликають не нехтувати правилами безпеки.

Як повідомлялося, на Одещині шторм зриває з якорів ворожі міни. Три з них на Одещині здетонували просто у воді. Одну знешкодили сапери. А ще одну хвилями викинуло на пляж. Потужний вибух пошкодив будинок на березі.

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