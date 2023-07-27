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Через шторм в Одесі загинуло дві людини

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Через шторм в Одесі загинуло дві людини

В Одесі під час шторму загинуло дві людини. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Одну людину шукають.

В Одесі під час шторму в морі загинуло дві людини. Крім того, одну особу знесло хвилею. Вона пропала безвісти.

Про це повідомили в Одеській міській раді. 

"Вчора в Одесі під час шторму в морі загинуло дві особи. Ще одного підлітка знесло хвилею, наразі його місцеперебування невідомо. Тривають пошуки", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зауважують, що в Одесі продовжує діяти заборона на купання в морі. Людей закликають не нехтувати правилами безпеки.

Як повідомлялося, на Одещині шторм зриває з якорів ворожі міни. Три з них на Одещині здетонували просто у воді. Одну знешкодили сапери. А ще одну хвилями викинуло на пляж. Потужний вибух пошкодив будинок на березі. 

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Дата публікації
Перегляди
1086
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