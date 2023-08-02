Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3 серпня?

День, коли з глибини душі на поверхню виходять найнеприємніші людські якості – злість, заздрість, ненависть. Важливо пам'ятати про це, спілкуючись з оточенням, зокрема й близькими людьми: вони можуть неприємно вразити нас, але до цього необхідно поставитися з розумінням. Також у цей час дають про себе знати шкідливі звички: навіть якщо людина успішно їх позбулася, можуть знову «спокусити» задоволенням від куріння або алкогольних напоїв. Потрібно показати характер і дати своїм слабкостям відсіч.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам, незважаючи на складні енергії дня, які не найкраще позначаться на настрої, може пощастити у вирішенні фінансових питань. Головне в цей час, щоб кредит не перевищував дебет, не варто витрачати більше, ніж заробляєш, інакше можна – щоправда, не зараз, а через певний час – несподівано для себе опинитися на мілині. Також необхідно звернути увагу на бізнес-ідеї, які спадатимуть на думку: будучи здійсненими, вони найближчим часом принесуть солідний прибуток.

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