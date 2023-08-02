Військові з дрона "добили" пошкоджений танк окупантів – відео

Військові ЗСУ спочатку підбили, а потім знищили техніку ворога.
Збройні сили України продовжують боротьбу проти російських загарбників, щоденно знищуючи ворога та його техніку. Цього разу російський танк "добили" з безпілотника.
Відео у Telegram опублікував СтратКом ЗСУ.
"Пошкоджений танк, який окупанти залишили на полі бою, знищено внаслідок професійних дій оператора БпЛА 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха", - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, як окупанти залишили посеред поля пошкоджений танк, проте, аби остаточно знищити техніку ворога, ЗСУ направили до нього дрон з вибухівкою, який і "добив" техніку армії РФ.
Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російський танк під Бахмутом – потужне відео.
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