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Військові з дрона "добили" пошкоджений танк окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Військові з дрона "добили" пошкоджений танк окупантів – відео

Військові з дрона добили пошкоджений танк РФ. Фото: скриншот.

Військові ЗСУ спочатку підбили, а потім знищили техніку ворога.

Збройні сили України продовжують боротьбу проти російських загарбників, щоденно знищуючи ворога та його техніку. Цього разу російський танк "добили" з безпілотника.   

Відео у Telegram опублікував СтратКом ЗСУ. 

"Пошкоджений танк, який окупанти залишили на полі бою, знищено внаслідок професійних дій оператора БпЛА 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як окупанти залишили посеред поля пошкоджений танк, проте, аби остаточно знищити техніку ворога, ЗСУ направили до нього дрон з вибухівкою, який і "добив" техніку армії РФ.

Дрон "добив" пошкоджений танк окупантів

Дрон "добив" пошкоджений танк окупантів

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російський танк під Бахмутом – потужне відео.

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Дата публікації
Перегляди
490
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