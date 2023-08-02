Руйнування на Одещині після атаки Shahed зняли на фото

Ворог завдав суттєвих руйнувань під час атаки безпілотниками по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області.

Руйнування в Одеській області внаслідок атаки безпілотниками 2 серпня зафіксували на фото.

Відповідні знімки у Мережі опублікував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наслідки нічної ворожої атаки на південь Одеської області", – вказав очільник області у короткій заяві.

На фото видно суттєві руйнування будівель, де вибиті вікна та розтрощені стіни: а також горіли пожежі. Зафіксована і робота надзвичайників, які ліквідовували наслідки ворожої атаки.

Як уточнив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, росіяни атакували Ізмаїл.

"Наслідки нічної атака на Ізмаїл", – написав він у Мережі та опублікував кілька фото з наслідками атаки.

Фото з наслідками атаки по Одещині 2 серпня / Фото: очільник ОВА Олег Кіпер

Фото з наслідками атаки по Одещині 2 серпня / Фото: очільник ОВА Олег Кіпер

Фото з наслідками атаки по Одещині 2 серпня / Фото: очільник ОВА Олег Кіпер

Фото з наслідками атаки по Одещині 2 серпня / Фото: очільник ОВА Олег Кіпер

Наслідки атаки по Ізмаїлу на Одещині / Фото: речник ОК "Південь" Владислав Назаров

Наслідки атаки по Ізмаїлу на Одещині / Фото: речник ОК "Південь" Владислав Назаров

Наслідки атаки по Ізмаїлу на Одещині / Фото: речник ОК "Південь" Владислав Назаров

Наслідки атаки по Ізмаїлу на Одещині / Фото: речник ОК "Південь" Владислав Назаров

Нагадаємо, окупанти атакували південь Одещини дронами-камікадзе Shahed: влучили по об'єктах портової та промислової інфраструктури, де зайнялися пожежі. Ворог також пошкодив елеватор із зерном.

На атаку відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши про загрозу всім на всіх континентах, адже мішенню ворога є цивільні порти, і "терористи свідомо руйнують навіть елеватори".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Масований наліт дронів-убивць! Що бомбила Росія і чому атак буде більше?"

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