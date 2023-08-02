РФ готує нові великі формування військ для війни в Україні – британська розвідка

Росія хоче посилити свої наземні сили у війні проти України.

Росія, за останні два місяці, ймовірно, почала збирати нові великі формування, щоб посилити свої сухопутні сили у війні проти України. До них відноситься 25-та загальновійськова армія РФ.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, після вторгнення до України Росія переважно використовувала мобілізованих резервістів для поповнення вже наявних формувань або у складі піхотних полків. Вона рідко створювала нові загальновійськові організації, такі як загальновійськові армії.

За даними британської розвідки, виняток склав створений влітку 2022 року 3-й армійський корпус, який загалом показав себе погано.

"Росія, швидше за все, розмістить будь-яке нове формування як резерв в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили перед НАТО. Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, ЗСУ вибили російських окупантів із позицій біля Авдіївки та продовжують наступальні дії на південь від Бахмута.

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