Білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею: в ISW оцінили загрозу

"Вагнерівці" не становлять загрози, доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою.

У вівторок, 1 серпня, два білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Американські аналітики станом на зараз не бачать загроз з боку "вагнерівців" ні для Польщі, ні для України.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститу вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадали, що польські офіційні особи повідомили, що два білоруські вертольоти увійшли в повітряний простір Польщі 1 серпня. У відповідь Польща збільшить присутність своїх військ на польсько-білоруському кордоні.

Водночас Лукашенко звинуватив польський уряд у надмірній реакції на новини про те, що ПВК "Вагнер" розгорнув підрозділ зі 100 осіб ближче до білорусько-польського кордону. Він стверджує, що сили "Вагнера" дислокуються в Гродно та Бресті, а не біля міжнародного кордону.

"В ISW продовжує оцінювати, що сили Вагнера в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі (або України, якщо на те пішло), доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою", - сказано у повідомленні.

Білоруські гелікоптери перетнули державний кордон із Польщею

Нагадаємо, 1 серпня два білоруські вертольоти перетнули кордон із Польщею у районі міста Біловежа. У Варшаві спершу заперечили цей факт, але пізніше це підтвердили. У Міноборони Польщі стверджує, що їхній повітряний простір порушили гелікоптери, які здійснювали навчання поблизу кордону. Про інцидент повідомили в НАТО.

Фото білоруських гелікоптерів опублікувала місцева волонтерка Еліза Ковальчик. За словами місцевих жителів, гелікоптери літали над дахами їхніх будинків. OSINT-дослідники за фотографіями встановили, що гелікоптери залетіли з РБ до Польщі біля села Грудки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Польща збільшить свої війська через "вагнерівців" у Білорусі".

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