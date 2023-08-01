Якому знаку зодіаку пощастить 2 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 2 серпня?

День, коли люди – через свою розкутість – можуть забути про неписані соціальні правила і цілком ймовірно опинитися через це в незручному становищі. Можна розпочинати роботу над новими проєктами – їх реалізація виявиться блискучою, налагоджувати взаємини з близькими людьми, якщо, звісно, останнім часом вони погіршилися. Від занять спортом краще відмовитися – надмірна фізична активність може спричинити щонайменше втому, а щонайбільше – травми.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, які сьогодні зможуть легко й невимушено спілкуватися з людьми, що їх оточують, вдасться переконати у своїй правоті будь-якого співрозмовника, включно з найнезговірливішими опонентами, а заодно й викликати у них симпатію. Зірки радять використовувати своє красномовство і переконливість для того, щоб налагодити професійні зв'язки – ці люди допоможуть просунутися кар'єрними сходами, що своєю чергою принесе не лише моральне задоволення, а й фінансову вигоду.

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