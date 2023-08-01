Какому знаку Зодиака повезет 2 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 августа?

День, когда люди – в силу своей раскрепощенности – могут забыть о неписанных социальных правилах, из-за чего вполне могут оказаться в неловком положении. Можно приступать к работе над новыми проектами – их реализация окажется блестящей, налаживать отношения с близкими людьми, если, разумеется, в последнее время они ухудшились. От занятий спортом лучше отказать – чрезмерная физическая активность может стать причиной как минимум усталости, а как максимум – травм.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые сегодня смогут легко и непринужденно общаться с окружающими их людьми, удастся убедить в своей правоте любого собеседника, включая самых несговорчивых оппонентов, а заодно и вызвать у них симпатию. Звезды советуют использовать свое красноречие и убедительность для того, чтобы наладить профессиональные связи – эти люди помогут продвинуться по карьерной лестнице, что, ч свою очередь, принесет не только моральное удовлетворение, но и финансовую выгоду.

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